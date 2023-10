La decisión de Bertín Osborne, el detonante de las palabras de Gabriela Guillén en redes: "Va a ser una bomba"

Gabriela Guillén está al límite y ya no va a callarse cuando han pasado tan solo unos días de su visita a 'Y ahora Sonsoles' en la que habló bien de él como persona y como padre, además de cómo recibieron la noticia.

La joven ha explotado en sus redes sociales y ha asegurado que Bertín no se ha preocupado y no ha estado pendiente, pero no sabe por qué. Además, ha dejado claro que le gustaría contar la historia completa, y que así muchos se quedarían callados.

Paloma García Pelayo ha hablado, además, con Bertín Osborne y le ha dicho que ha tomado una decisión que nos hará entender las palabras de Gabriela en sus redes. "Va a ser una bomba", ha asegurado.

Bertín Osborne y sus amantes

En su visita al programa, la joven habló además de las nuevas amantes de Bertín Osborne, ya que en las últimas semanas hemos conocido a Encarna Navarro, una artista que aseguró haber tenido con él una relación durante 15 años.

No solo ella reaccionó a esta noticia. También lo hizo Fabiola Martínez, exmujer del cantante, que dijo queno quería saber nada del asunto en un principio, aunque después habló porque una amigo de la supuesta amante de Bertín confirmó que estuvo con ella y Encarna a la vez.