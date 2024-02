Un expiloto de narcolancha tras la muerte de dos agentes en Barbate: "Ves que no te pillan y te crees el rey"

El pueblo de Barbate está dividido tras el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil que han sido arrollados por una narcolancha. Eran decenas de personas las que veían la escena antes de que ocurriera la tragedia.

Muchas de ellas jaleando e incluso riendo, además de intercambiando mensajes entre ellos. Tres días más tarde de la tragedia, los vecinos de Barbate han recibido a los detenidos entre gritos e indignación.

Aseguran que esto no les representa y que se sienten avergonzados por las imágenes. Tras vivir la pesadilla que ya les tocó en los años 80 y después de unos años de más tranquilidad, los vecinos piden que no se mire hacia otro lado.

La tasa de paro de este pueblo pesquero está disparada, casi un 30%, y los vecinos se quejan de que cuentan con pocos recursos.

Escuchamos a un expiloto de narcolancha, en exclusiva

En 'Y ahora Sonsoles' hemos podido hablar en exclusiva con un expiloto de narcolancha después del suceso ocurrido en Barbate.

Ha contado que empezó con 18 años y estuvo durante 9 años. En ese tiempo, consiguió un dinero rápido pero no fácil. "Te juegas la vida", ha asegurado.

Cuando vio lo ocurrido en Barbate, ha asegurado que es lamentable, pero que lo más importante es conservar la droga, incluso más que la vida de alguien en caso de que no sea cercano al narco.

Si esa droga no llega, es el piloto el que se hace cargo. Este expiloto ha dejado claro que se puede salir de ahí, pero el dinero llama a más dinero. "Ves que no te pillan y te crees el rey", ha asegurado.

La indignación de los vecinos de Barbate

Además, hemos estado en directo con Antonio Domínguez, un expolicía de Barbate que ha confesado estar cansado de los narcos en la localidad. "Debería darles vergüenza", ha dicho, muy indignado.

También ha considerado que no entiende cómo hacen eso con el pueblo y que ese no es el ejemplo que se le puede dar a los jóvenes. "No hay dureza con esta gente", ha dicho.

Ha dejado claro, por otra parte, que Barbate es un pueblo muy bonito pero no está cuidado, y que todo lo que está pasando no lo ha visto nunca. En cuanto a qué haría para acabar con la situación, cree que hay que poner más policía.