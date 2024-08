Evita inundaciones en casa por el temporal y fallos en la instalación eléctrica con estos consejos

Una nueva DANA ha llegado a nuestro país. En las últimas horas se han registrado tormentas históricas en las islas del Mediterráneo.

Los barcos han desafiado al fuerte oleaje en Formentera, algunos no han podido con la batalla y han volcado y chocado contras las rocas.

También las lluvias y fuertes rachas de viento han azotado la isla de Ibiza, algo que se ha repetido en Mallorca.

El temporal ha dejado imágenes espectaculares como una manga marina que ha cruzado el mar en Benicàssim.

En Alcoy se han sorprendido por el gran tamaño del granizo. Algo que se ha repetido en varias zonas del país como las trombas de agua que han derribado tejados.

Se espera que en la zonas afectadas por la DANA puedan llega a caer hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora lo que supone un gran peligro por inundaciones.

Por este motivo, Antonio Novillo, bombero instructor nos ha contado algunos de los mejores consejos para evitar peligros por inundaciones.

Algo habitual es cuando llegan las lluvias los desagües no estén despejados. Por este motivo, hay que barrer la suciedad, hojas, etc para que no lo tapen.

Para evitar que el agua entre en sus casas, en el caso de aquellos que viven en zona de riesgo de inundaciones, lo mejor es hacer talud con sacos de arena.

Tenemos que tener especial cuidado con productos como la lejía y el amoniaco en estanterías y comprobar la instalación eléctrica con el diferencias para prevenir problemas con aparatos electrónicos.