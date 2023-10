Estafan 80.000 euros a una mujer que creyó mantener una relación con Dani Martín: "Era fan de él y me ilusioné"

María (nombre ficticio) pensó durante más de un año que tenía una relación con el famoso cantante Dani Martín, algo similar a lo que le ocurre a Inmaculada, que cayó en la estafa del falso Jason Momoa.

Unos estafadores se hicieron pasar por el artista y María le ha dado 80.000 euros, ya que ella era muy fan y él, a cambio de dinero, le prometía amor y entrega.

Una herencia que era, presuntamente, un oro que el estafador prometió a María, sería para su futuro como pareja.

"La primera transferencia fueron alrededor de mil euros"

Para la estafa, primero le hizo sentir especial mediante mensajes y, tras los mensajes, llega el dinero. "Yo era fan de él y me ilusioné cuando se puso en contacto conmigo", ha asegurado.

La víctima vendió varias propiedades para poder darle el dinero que le pidió a lo largo de los 14 meses que duró la supuesta relación.

Ella, no obstante, no le contó nada a nadie porque por un lado no se lo creía pero, por otro, pensaba que por qué no. La primera vez que le pidió dinero fue a los pocos días de empezar a hablar. "La primera transferencia fueron alrededor de mil euros", ha confesado.

La petición de dinero se repitió en el tiempo y siempre con la misma excusa, hasta darle 80.000 euros que eran sus ahorros. Además, él nunca le propuso verse personalmente. Si no le daba dinero, el falso artista le amenazaba.

María no quería contar su historia, pero lo ha hecho para evitar que otras mujeres caigan en la red, pues sabe que el dinero no lo va a recuperar.

Los autores de la estafa del falso Dani Martín

Sin embargo, ella no fue la única estafada por el falso Dani Martín, sino que hay otras once víctimas alrededor por toda España, gracias a quienes el estafador se ha hecho con más de 170.000 euros.

El artista tampoco es el único famoso por el que se han hecho pasar los estafadores, sino también por cantantes como Joaquín Sabina o Antonio Orozco.

La Guardia Civil ya ha identificado a los dos responsables de esta estafa y los ha detenido en Valencia.

El cantante no ha sido la única persona famosa por la que estos estafadores se han hecho pasar, pues en Granada se dio el caso de una mujer que pensó incluso que iba a casarse con Brad Pitt.