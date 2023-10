Su hija ha caído en la trampa del falso Jason Momoa, su estafador del amor: "Dice que es cariñoso y dulce"

Los estafadores del amor no solo actúan haciéndose pasar por personas anónimas, como fue el caso de Cristina, sino también por famosos.

Uno de los casos lo conocimos en 'Y ahora Sonsoles', y es que una mujer había sido estafada con 170.000 euros cuando pensaba que Brad Pitt se había enamorado de ella e iban a casarse en Granada, engaño que descubrió el día de la boda.

El caso que hemos conocido hoy es el de Inmaculada, una mujer de 44 años que está casada. Es de Barcelona y se dedica a ser dependienta y limpiadora.

Ha caído en la trampa del estafador del amor que se hace pasar por Jason Momoa, uno de los actores de Hollywood más reconocidos.

"Y el dolor, ¿lo pasa mi hija o lo paso yo también?"

Todo comenzó a través de internet, y es que ella cuenta que la superestrella se fijó en ella a pesar de vivir en un pequeño pueblo de Cataluña y él a más de 10 mil kilómetros.

La historia ha roto por completo a la familia, que está desesperada porque su hija realiza transferencias de hasta 5.000 euros a este hombre, esperando tener algún día la esperada cita, que no llega a ocurrir y ella, mientras tanto, se está arruinando.

Inmaculada ha llegado incluso a plantearse vender joyas y pertenencias de su madre, ya que el falso Jason Momoa le pide cada vez cantidades más altas de dinero. "Mi hija trabaja solo para darle dinero a él", ha dicho su propia madre.

Su familia la ha alertado, pero no entra en razón

Manolo, su padre, la ha intentado alertar de que es un fraude, pero Inmaculada prefiere a su estafador, por lo que llevan casi dos años sin tener relación. "Yo veía que le estaba sacando dinero", ha asegurado.

Su hija no quiere saber nada de él, y cuando llama siempre le pide que ponga a su madre al teléfono. Él intentó ir a denunciar, pero solo puede hacerlo la presunta víctima de la estafa. "Y el dolor, ¿lo pasa mi hija o lo paso yo también?", se ha preguntado.

Inmaculada está, además, casada, y ella bloqueó el ordenador para que su marido no pudiera acceder. Su yerno acudió a Manolo tratando de buscar ayuda, pero no pudo hacer nada. Él no ha querido divorciarse, a pesar de que él sí.

Su madre, Concepción, ha asegurado que su hija y su marido estaban discutiendo últimamente y de pronto un día llegó diciendo que se estaba escribiendo con un hombre, del que al principio no les dijo el nombre.

Además, ha explicado que su hija, antes de la estafa, era dulce y buena, pero que después empezó a decir que ella era mayor de edad y que él no mandaba en su vida.

En 'Y ahora Sonsoles' conocimos además la historia de Carmen, que empezó a hablar con un hombre francés que se aprovechó de su debilidad por las dos hijas que supuestamente tenía y de que estaba en un momento vulnerable.

Con la excusa de que habían tenido un accidente y estaban en el hospital, le pedía dinero, y ella perdió cerca de 70.000 euros.