Desvalijan su concesionario con robos en dos días consecutivos: "¿Qué hago?¿Me rehipoteco otra vez?"

Jose se ha llevado una desagradable sorpresa por segundo día consecutivo en su negocio, pues se lo ha encontrado completamente destrozado, con los cristales rotos, revuelto y, lo peor, se han llevado todas las motos que tenía.

Primero le robaron el material de recambio y, al día siguiente, siete motos completamente nuevas.

Su familia está desesperada porque ahora tienen que hacer frente a una gran deuda para pagar todos estos vehículos, pues el negocio es un pequeño concesionario familiar que ha quedado destrozado.

Ha ocurrido en Ocaña (Toledo), desde donde hemos hablado con José Miguel Saez, que ha contado que es la segunda vez que le roban y ya la primera, antes de la pandemia, tuvo que rehipotecar su casa para poder hacer frente a la deuda.

"¿Qué hago ahora? ¿Me vuelvo a rehipotecar?", ha preguntado, desesperado porque el valor de lo robado asciende a los 100.000 euros.

La policía está investigando pero no le han dicho nada. Además, él ha tomado todas las medidas para garantizar la seguridad y así poder evitar estos asaltos.

"No es solo que te roben, es todo lo que conlleva", ha asegurado, ya que esta semana, para empezar, no han podido trabajar por tanto no solo no ganan dinero, sino que siguen perdiendo.

Carlos Quílez ha asegurado que la policía judicial sospecha que quienes han robado son los mismos que ya lo hicieron antes de la pandemia.