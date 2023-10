Descubrió la mentira de su estafador del amor, pero siguen en contacto: "Estoy casada y caí en la tentación"

Por primera vez desde que destapamos las estafas del amor con el caso de una mujer que conoció a un hombre por internet con quien mantuvo una falsa relación que se rompió cuando ella se negó a darle dinero, sabemos qué hay detrás de ellas.

Ana conoció a quien fue su estafador del amor hace 3 años por Facebook. Él le explicó que estaba trabajando como médico en Yemen, y siguieron hablando diariamente.

Pronto llegaron las peticiones de dinero porque, según él, tenía miedo a morir y quería salir de allí, por lo que le pidió 1750 euros, además de 1000 porque tenía el pasaporte vencido.

Cuando ella le dio este dinero, él desapareció, hasta que un día le escribió para decirle que estaba en su país de vacaciones con sus hijas, algo que ella no vio normal porque estaba sufriendo mientras él disfrutaba.

Sin embargo, poco después Ana descubrió que la persona que en realidad aparecía en esa foto no era un médico, sino el secretario general de la ONU.

Es entonces cuando el estafador asumió otra imagen, también falsa, y se volvió a ganar su confianza usando a sus dos supuestas hijas, hasta que algo no vuelve a cuadrarle.

A día de hoy siguen hablando y ella ha asegurado que nunca se ha enamorado de él, pero le entregó una gran suma de dinero. "Más de 10 mil euros", ha asegurado. Su familia no sabe nada de lo ocurrido.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos asistido a una de las conversaciones que Ana tiene con su estafador.

Hablamos con Ana, la estafada

Ana está casada y tiene hijos, pero se puso en contacto con él, que resultó ser estafador del amor, porque pasaba mucho tiempo sola y cayó en esa tentación.

Ella no buscaba una pareja, ha dicho, sino hablar con alguien. "No he estado enamorada de él en ningún momento", ha dicho.

Lo que le atraía era la conversación y le llamó la atención que le dijo que tenía dos niñas, a quienes cogió cariño sin existir. "Me pidió dinero para ayudar a su hija enferma", ha dicho.

El caso de Inmaculada lo conocimos también en 'Y ahora Sonsoles' y es que sus padres nos visitaron en plató porque están desesperados. Su hija trabaja para darle el dinero a su presunto estafador del amor, y ellos están desesperados porque no les escucha y llevan dos años sin tener relación. Por si fuera poco, está enamorada del falso Jason Momoa.