Carmen, hija de Miguel Gila, se rompe: "Mi padre le pidió a mi madre que no me tuviera"

Miguel Gila se convirtió en uno de los humoristas más destacados de nuestro país. No obstante, su camino no fue sencillo, ya que fue precisamente su vivencia en la guerra lo que inspiró el particular humor con el que la retrataba.

En Y ahora Sonsoles nos ha visitado su hija, Carmen, cuya infancia estuvo marcada por la ausencia de Gila y del reconocimiento oficial. "Yo tengo muy claro quién es mi padre", señala.

Carmen ha desvelado un secreto jamás contado que le ha acompañado hasta ahora. "Mi padre le pidió a mi madre que abortara", nos cuenta, entre lágrimas.

Hoy, conocemos los secretos jamás contados de Gila y su familia. ¡Dale al play para enterarte de todo!