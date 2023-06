Una boda llena de bajas: otra invitada se borra de la lista de asistentes al compromiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva es el evento del año, pero esto no significa que todos los invitados vayan a asistir. Es una fecha de vacaciones, en la que muchos no van a estar en Madrid. Además de esto, los malos rollos no ayudan.

Solo queda un mes para el gran día, y son muchas personas las que se han borrado de la boda.

Uno de ellos, y que iba a ser uno de los grandes protagonistas de este día, es Mario Vargas Llosa. Y es que haber roto la relación con la madre de la novia es motivo de expulsión inmediata.

Otro de los invitados que ya no van a acudir es Hugo Arévalo, pues intentar levantarle la pareja a un amigo, como él es de Íñigo Onieva, es otra de las razones para no poder ir a la ceremonia.

Tampoco estará presenta Enrique Iglesias porque nunca va a las bodas de sus hermanos.

Estas tres faltas ya las conocíamos, pero ahora hay otra persona que se ha sumado a esta lista: Carmen Martínez Bordiú. La duquesa ha asegurado que está de vacaciones y tiene que estar con sus nietos.