El barrio del Campanar se vuelca con aquellos que lo han perdido todo en el incendio de Valencia

Los vecinos del barrio tradicional del Campanar se están movilizando con una gran oleada de solidaridad para apoyar a los afectados por el terrible incendio que ha devorado un edificio en Valencia.

Desde el primer momento los vecinos se han organizado incluso por WhatsApp para ayudar ofreciendo ropa, comida y hasta sus propias casas para acoger a las víctimas.

La Asociación Valientes se ha volcado por completo habilitando dos locales para almacenar todos los suministros necesarios y la respuesta solidaria ha sido abrumadora.

Cadenas humanas y taxistas que desde el primer momento acudieron al lugar del incendio para socorrer a los afectados y hasta la falla Maestro Rodrigo ha abierto su casal para recoger material.

Sin duda la solidaridad del barrio del Campanar está siendo ejemplar y fundamental para asistir a aquellos que lo han perdido todo.

Tal ha sido la solidaridad que han pedido que no se lleven más cosas porque no dan a basto. Están empaquetando los últimos materiales y, hasta el lunes, han explicado, no pueden hacer nada más.

"Necesitamos saber las necesidades reales", ha explicado Amalia, de la Asociación Valientes.

Carlos, familiar de dos afectados, además, ha querido compartir en que no hay que quedarse en qué producto tenía la fachada, sino por qué no sonó la alarma o por qué no hubo ningún tipo de aviso. "Es importante que evalúen todo bien", ha dicho.