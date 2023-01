Ana cuidó al bebé abandonado en plena calle: "Como madre te duele, son cosas que una no quiere ver"

Un bebé con menos de dos meses ha sido hallado en Barcelona, metido en una bolsa de deporte, en plena calle con el frío y la lluvia de estos días. Ha ocurrido a primera hora de la mañana y el pequeño ha sido trasladado al hospital con heridas leves.

Ana ha sido la mujer que se lo ha encontrado y lo ha arropado hasta que han llegado. Ha asegurado que, a pesar de que tenía frío, estaba caliente y llevaba su chupete. Ella lo primero que pensó es que era un muñeco y que el hombre al que escuchó decirlo estaba borracho.

Él le dijo, sin embargo, que estaba vivo y entonces vio que era un bebé. "La impresión fue muy grande", ha dicho. Cuando ha pasado todo, Ana ha podido hablar con el señor que encontró al pequeño y asegura que vio a una mujer dejando la bolsa en el suelo y salir corriendo.

"Es algo que uno no se imagina en ese momento", ha dicho. Ella se quedó con el pequeño mientras llegaba la policía. Ana además es madre, y le ha dolido al ver que alguien no ha valorado y querido a su hijo. Junto al bebé no había ninguna nota que pudiese darles alguna información.

Según ha dicho Carlos Quílez, la madre se enfrentaría a un delito de intento de homicidio.