Las amenazas del vecino que agredió a un menor por el ruido de una pelota continúan: "Es insostenible"

Hace apenas una semana que Carmen acudió al plató de 'Y ahora Sonsoles' para denunciar una agresión que su hijo de apenas 12 años había sufrido por parte de un vecino conflictivo al que le molestaba el ruido del balón.

El menor se quedó inconsciente por el ataque, pero el responsable sigue en libertad a pesar de tener denuncias previas y continúa con sus amenazas, pero esta vez a la familia del menor.

Este vecino grita e insulta repetidamente a la hermana y a la madre de Carmen, una situación que ha llevado a sus familiares a volver a denunciar. Aseguran que el agresor les lanza miradas desafiantes y las intimida cuando se cruza con ellas.

"Su refugio es su habitación"

Además, están preocupadas por la situación del menor, que tiene miedo de salir de casa y encontrarse con su agresor, además de tener la persiana cerrada y pesadillas constantes por las noches.

Su madre ha asegurado que ya ha vuelto al instituto pero no es lo mismo que antes, pues no se relaciona igual y está muy hermético. "No quiere hablar del tema", ha dicho.

Además, tiene que lidiar con pasar por la puerta del agresor para salir de casa, y, en una de las veces, salió el padre del vecino conflictivo insultando y amenazando, por lo que el miedo volvió. "Su refugio es su dormitorio", ha asegurado su madre.

La familia lo está llevando como puede, gestionando las emociones para que su hijo no les vea derrumbados, pero se está volviendo insostenible.

Juan Cano, periodista de Diario SUR, ha asegurado que los agentes ni detuvieron al agresor cuando se produjo el ataque, ni tienen pensado hacerlo porque son heridas leves.

La justificación del agresor

El agresor de este menor de 12 años habló para 'Y ahora Sonsoles' y aseguró que estaba tranquilo porque se trataba de una denuncia leve.

Además, dejó claro que su intención era corregir su conducta porque se estaba metiendo con todo el mundo.