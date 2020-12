Las principales características que debe tener un chocolate de calidad

Con la llegada del frío una de las cosas más apetecibles es disfrutar de un buen chocolate caliente. Pero cuidado, porque hay que tener en cuenta una serie de características para distinguir el chocolate de calidad del resto.

Carmen Capote, gerente de Bombonería 24 Onzas, lo tiene claro. Primero no debe llevar "ninguna grasa que no sea la propia del cacao", después "tiene que ser un color caoba o marrón oscuro, pero nunca negro" y para finalizar "al partirlo tiene que ser un sonido seco y no se debe fundir en la mano a una temperatura normal en invierno".

Además de su sabor, el chocolate contiene algunas propiedades que pueden resultar beneficiosas para la salud. Es una gran fuente de antioxidantes, por lo que puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la presión arterial. Los expertos también aseguran que la ingesta de chocolate con alto contenido en cacao y bajo en azúcar reduce potencialmente el riesgo de sufrir arritmias.

Para otros muchos el "alimento de los dioses", como ha sido denominado en algunas ocasiones, es también afrodisíaco, puesto que eleva los niveles de endorfinas y de serotonina, las hormonas del placer y la felicidad.

Está claro que a nadie le amarga un buen dulce como el chocolate y más si repercute positivamente en la salud, pero hay que tener en cuenta que el consumo de este alimento debe ser moderado. Ya lo decía Forrest Gump "la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar".