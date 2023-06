La victoria más inesperada de Andrea Guasch: "Le metí sin querer la pintura en la boca a la bailarina"

Muchos espectadores han descubierto a Halsey gracias a Andrea Guasch con su actuación en la Gala 12 de 'Tu cara me suena 10'. Y también se han quedado fascinados con su fuerza y originalidad, hasta el punto de ser su número favorito de la noche. También lo fue de forma unánime para el jurado, lo que convirtió a la concursante en ganadora por cuarta vez.

"No me lo esperaba", reconoce tras la gala. Señala precisamente que aquí 'Graveyard' no es una canción muy conocida, y tampoco lo es en sí la artista. No obstante, comenta que "el show es impresionante".

De hecho, Andrea nos cuenta detalles que quizá pasaron desapercibidos para el público en un número "dificilísimo": "Cantar con pintura por el suelo, que te resbalas, sin querer le metí la pintura en la boca a Natalia, la bailarina que está conmigo", confiesa. En ese momento, ella pensó: "Que no se note, baila".