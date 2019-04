7

Anabel Alonso conquista con ‘En tu cruz me clavaste’ de Chenoa

Después de ver la actuación de Anabel Alonso, Chenoa no ha parado de reír. Nuestra gran concursante lo ha dado todo en el escenario de 'Tu cara me suena' para calcar la actuación de nuestra gran Chenoa. Combinando mucho baile, mucho canto y poca respiración, Anabel conquista el escenario con 'En tu cruz me clavaste'.