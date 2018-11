EL CANTANTE NO SE PERDIÓ LA ACTUACIÓN

Manu Sánchez y Melody protagonizaron un precioso dúo como Álex Ubago y Amaia Montero interpretando el tema 'Sin miedo a nada'. El concursante y la cantante se metieron a la perfección en la piel de los artistas vascos y consiguieron transmitir la delicadeza y la emoción que la canción requería en la sexta gala de 'Tu cara me suena'. El propio Álex Ubago no se perdió la actuación y no dudó en compartir su opinión en las redes sociales.