Triplete de Raoul Vázquez en Tu cara me suena 11: su Michael Bublé enamora en una gala llena de guiños a la nostalgia

Se ha puesto un esmoquin, ha exhibido alma de crooner y ha enamorado. ¡Raoul Vázquez ha vuelto a ganar! Se ha llevado su tercera victoria en Tu cara me suena 11 gracias a una elegantísima imitación de Michael Bublé, aunque el cantante ha querido ceder su premio a Conchita. El público ha sido decisivo cuando los dos han terminado empatados a puntos. No obstante, la Gala 6 se recordará por los guiños a la nostalgia con las visitas de Marta Botía y Diego Domínguez.

De momento, Raoul sigue enamorando en esta edición, sorprendiendo con su registro más profundo hasta el momento. Michael Bublé le ha dado la oportunidad de convertirse en un gentleman al más puro estilo James Bond con 'Cry me a river' y la actuación, especialmente el final, ha sido apoteósica.

El liderazgo de la clasificación general sigue siendo indiscutiblemente suyo. El podio lo siguen completando David Bustamante, que casi 'Vuela, vuela' como Magneto con un movimiento de cadera solo al alcance de Miguel Lagocon su Chayanne 'Bailando bachata', y Julia Medina, que ha puesto a todos la piel de gallina como Miley Cyrus. La cantante ha estado al borde de las lágrimas cantando 'Used to be young'... y, con ella, todo el público ha acabado emocionado.

La victoria de la sexta gala ha estado a punto de ser para Conchita, una de las protagonistas del viaje en el tiempo que se ha vivido en una noche muy nostálgica. Su homenaje a Mecano con 'Cruz de navajas' ha sido la imitación preferida por el jurado. Ése ha sido el guiño a los 80. El de los 90 ha tenido como protagonistas a Raquel Sánchez Silva y a Marta Botía, que han llenado de magia el plató con 'Lo echamos a suertes'.

El toque dosmilero ha sido cosa de Valeria Ros, probablemente en su mejor actuación hasta el momento en Tu cara me suena 11. Se ha convertido en un niño para imitar a Diego Domínguez y con él delante, sentado entre el jurado. Sin duda, su número ha sido 'Chachi piruli', con el detalle de tener en el escenario a los tres coristas originales de aquel Eurojunior de 2003.

En el apartado de puestas en escena impactantes, quizá la más llamativa ha sido la de Supremme de Luxe como Ava Max con ‘Sweet but phsyco’. Sin embargo, el mejor atrezo ha sido el de la jungla que se ha creado para Juanra Bonet.Imitando a Tight fit y su 'The lion sleeps tonight', ni él mismo ha podido evitar reírse durante la actuación.

El broche a una gala tan espectacular lo ha puesto el invitado. Eduardo Navarrete ha sorprendido con un chorro de voz para hacer un homenaje a las rancheras como Vicente Fernández. Con una caracterización que le ha hecho irreconocible, el diseñador nos ha trasladado a México cantando 'Estos celos'.

La sexta gala ha sido una de las más espectaculares que se recuerdan. Que Raoul tenga ya un triplete de victorias tiene un mérito especial en una edición tan competida, aunque no puede relajarse porque sus compañeros también siguen subiendo el nivel.