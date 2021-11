Los momentos más impactantes en una semana que pasará a la historia de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' ha vivido una semana llena de momentos que se quedarán grabados en la memoria de toda la familia que conforma el concurso.

Jaime y su legendario Rosco

Nadie podía intuir lo que Jaime iba a realizar durante 'El Rosco'. El concursante prácticamente completaba su rosco en tres turno. Pero lo inaudito, y que nadie podía creer, era lo que había hecho el concursante: ¡21 aciertos seguidos para quedarse a una del bote!

Samantha Hudson y el sueño de su vida

Son muchos los artistas que han pasado por 'Pasapalabra' como invitados, pero lo que confesó Samantha Hudson en su primer programa dejó a todos con la boca abierta. ¿Qué dijo? ¡Descúbrelo en el vídeo!

El toque de atención de Roberto Leal

Adriana Torrebejano y Samantha Hudson han protagonizado unos duelos frenéticos, emocionantes y divertidos durante 'La Pista'. Pero, en uno de ellos, Adriana soltó un comentario que no pasó desapercibido por Roberto Leal, que no dudó en llamarle la atención: "Por favor, no me faltes". ¿Qué dijo la invitada?

La 'intensa' competición Adriana - Samantha

Estos duelos entre Adriana y Samantha en 'La Pista' han sacado el lado competitivo de cada una. Aunque la invitada de azul se pasó de euforia y le dedicó una 'amigable' amenaza a su rival. ¿Qué le habrá dicho a Adriana?

¿El peor Rosco de Orestes?

La igualdad entre Jaime y Orestes en 'El Rosco' propició que este último arriesgara para llevarse la victoria. Orestes cometió un falló en la letra 'i', pero eso solo fue el principio del que puede ser el peor rosco del concursante en su travesía en 'Pasapalabra'.