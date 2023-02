La surrealista conversación entre Roberto Leal y a Juanra Bonet por la letra de ‘Que me coma el tigre’ de Lola Flores

Las canciones de ‘La Pista’ han estado especialmente complicadas en este ‘Pasapalabra’. De hecho, en los tres duelos ha tenido que llegar el momento en el que Roberto Leal da el título con otras palabras. Gracias a esa clave, Juli Fábregas ha ganado a Virginia Rodríguez, aunque con bastantes apuros y cierta polémica.

El actor, más rápido con el pulsador, se ha empeñado en que Lola Flores cantaba ‘Que me devore el tigre’. Llegado este punto, hay que dar el título exacto y ése no lo era. Por eso, su rival estaba esperando ya impaciente el rebote. Sin embargo, Roberto Leal ha tenido paciencia y Juli, con mucho empeño y sacando un poco más de la canción, se ha dado cuenta de que ese tigre ‘comía’ y no devoraba.