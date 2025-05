La respuesta de Nicolás Redondo a Arantxa Tirado: ¿Pertenece Nicolás Redondo al "sector más intransigente" del PSOE?

Sobre el "antiguo PSOE" y algunos de sus dirigentes Arantxa Tirado dejaba ayer en el programa una reflexión, un mensaje dirigido a otro de los colaboradores habituales: Nicolás Redondo.

¿Qué mensaje le ha dejado Arantxa Tirado a Nicolás Redondo?

Arantxa explica que no quiere pactos con la periferia. "Pedro Sánchez ha decidido apostar por un nuevo pacto. Entran en escena las izquierdas independentistas y hay una crisis muy fuerte, y Bildu posicionándose fuertemente. Quizás gobernando los sectores más intransigentes". Pero y nuestro colaborador Nicolás, ¿se siente aludido tras estás declaraciones de Tirado?

"No concibo que el Gobierno de España dependa de Bildu porque no ha hecho el recorrido político ni moral. Y mientras no haga ese recorrido político y moral, no considero que un Gobierno español deba depender de ellos".

Otra cosa es que "estén legalizados", pero añade "que el Gobierno dependa de ellos, que anuncien la ley de memoria histórica, la ley de vivienda, etc. Me parece inadmisible. Moral y políticamente. Además el exsecretario general del PSOE Euskadi no cree que "un gobierno de España, o un gobierno cualquiera de un país democrático, tenga que traspasar sus fronteras para negociar con una persona que en España no podría estar libremente" haciendo referencia a Puigdemont.

Aunque recalca que no es una cuestión de "edad o jacobinismo" sino "una cuestión puramente de decencia política" y que las "leyes son importantes en las democracias. Las convenciones, las costumbres y el dejar de hacer muchas cosas que se podrían hacer, son fundamentales para que la democracia sobreviva".

