Muere la bebé de la 'influencer' Lupita Tiktok tras ser hospitalizada por una supuesta negligencia

La bebé de la 'influencer' Lupita TikTok ha muerto este martes tras pasar varios días hospitalizadas por una presunta negligencia. Sufría "un cuadro de deshidratación y posible infección en los riñones" que derivaría a una supuesta "muerte cerebral".

Así lo relata el medio 'Telediario'. Ha ocurrido en México. La niña "cayó en paro cardiaco, se hizo protocolo de reanimación acorde a su edad, pero ya tenía muerte cerebral y ya no reaccionó". Fue el pasado 27 de abril cuando se informó de la hospitalización de Karely Yamileth, hija de Lupita TikTok y Ricardo 'Sonrris' Medellín.

Medios locales detallan la pequeña fue ingresada de emergencia en el Hospital Materno Infantil por " un cuadro de deshidratación y posible infección en los riñones". Durante el tiempo que la bebé estuvo hospitalizada, Ricardo Medellín declaró públicamente que la pequeña no tenía desarrollados todos sus órganos.

"Le checó la cabecita y dijo: 'Es que la tiene despegada, que el cráneo no estaba bien pegado'", dijo a 'Es show' sobre la conversación con el médico que atendió a la niña tras su hospitalización, quien también le señaló que "todo estaba bien" con ella.

"Y pues ahora empezó a salir que la niña tenía problemas en la cabeza, que no debería haber salido, y que los riñoncitos estaban muy tiernitos, que todavía no eran maduros y por eso, donde no servían los riñones, la vejiga, se le hizo como una infección y de ahí empezó la calentura y la deshidratación", comentó .

La bebé de Lupita TikTok nació el 16 de abril y dos semanas después fue hospitalizada. Ante la polémica del caso, Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador de Nuevo León, reveló en redes sociales que los padres de la menor estaban siendo investigados por supuesta negligencia en el cuidado de Karely y por el supuesto consumo de sustancias ilícitas.

