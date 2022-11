Ola de robos a Antonio Orozco y Luis Fonsi en los segundos Asaltos de 'La Voz'

La segunda noche de los Asaltos de ‘La Voz’ ha estado marcada por mucha emoción por parte de los coaches y asesores que han hecho uso de los cuatro robos que tenían como poder en esta fase.

Luis Fonsi y Antonio Orozco, junto a sus asesores Lola Índigo y Mala Rodríguez respectivamente, han sido los coaches que han tenido que tomar la dura decisión de elegir qué talents siguen en sus equipos y quiénes se quedan fuera. Tras sufrir una oleada de robos en sus equipos, todos los coaches ya tienen sus filas completas de cara al Asalto Final y sus dos primeros talents de cara a los Directos.

Equipo Luis Fonsi

La segunda gala de Asaltos ha arrancado con una gran actuación llena de ritmo y sensualidad de parte de Luis Fonsi y Lola Índigo. El coach y su asesora han inaugurado el programa interpretando el tema ‘Imposible’.

Seguidamente ha sido el turno de los talents para darlo todo y conseguir su pase a los Directos. El primero en pisar el escenario ha sido Génesis de Jesús, que demostró su espectacular voz cantando una versión de la canción ‘A song for you’ de Donny Hathaway.

Félis Arriezu enamoró con su enorme sensibilidad sobre el escenario acompañado solamente de su guitarra. El joven impresionó con su versión del tema 'Chasing cars' de Snow Patrol.

El tercero fue Jonatan Santiago ha enamoró a todos con su guitarra y su voz tan delicada cantando en francés el tema 'La Bohème' de Charles Aznavour.

Tayra Taylor demostró su enorme evolución dentro del programa y conquistó a todos con su poderosa voz versionando el tema 'Like I'm gonna lose you' de Meghan Trainor. Y por su parte, Milos pisó con muchísima fuerza el escenario para interpretar 'Say something' de Christina Aguilera.

La sexta talent del equipo de Luis Fonsi en cantar en los Asaltos fue Alba Ed-Dounia, que pusó toda su alma y sentimiento interpretando el precioso tema 'Aléjate de mí' de Camila. Finalmente, fue el Demode Quartet quienes sacaron una gran sonrisa a todos los asistentes con su versión a capela del tema 'Killing me softly'.

Con todos los talents sobre el escenario, Luis Fonsi y Lola Índigo han tenido la complicada tarea de elegir quiénes de sus talents continúan. El coach puertorriqueño, junto a su asesora, otorgaron a Génesis de Jesús el ansiado ‘Pase Directo’ mientras que Milos, Félis Arriezu y Tayra Taylor se quedaron en la Zona de Peligro tras haber sufrido dos importantes robos: Antonio Orozco se hizo con la voz de Jonatan Santiago y Pablo López consiguió llevarse a su equipo a la dulzura de Alba Ed-Dounia.

Equipo Antonio Orozco

El último en decidir cuáles de sus talents pasarían a las siguientes fases de ‘La Voz’ fueron Antonio Orozco y Mala Rodríguez. No sin antes realizar una rompedora actuación juntos interpretando el tema ‘Tengo que contarte’. ¡Un pedazo show entre coach y asesora!

El primero del ‘Equipo Orozco’ en pasar por el escenario fue Juan Motos que nos demostró una vez más su inigualable arte flamenco al cantar 'Bulerías de la perla' de Camarón. Seguido de otro de sus queridos artistas flamencos, Fael Hernández emocionó a todos los asistentes con una versión única del tema 'Que siempre sea verano' de Pablo Alborán.

Javier Crespo se ganó a todo el público de ‘La Voz’ realizando una potente interpretación con una enorme personalidad del tema 'Me rehúso' de Danny Ocean.

Uno de los talents que más llegó al corazón de todos los coaches y asesores fue Anton Perard. El talent de origen francés encandiló con su voz y demostró sus ganas de seguir en el concurso mezclando el castellano y el francés en el tema 'Quelqu'un m'a dit' de Carla Bruni.

Salma Díaz derrochó pura emoción versionando el precioso tema 'Montañas de sal' de Manuel Carrasco. Además, la joven talent pudo cumplir uno de sus sueños y cantar al lado de su ídolo musical: Vanesa Martín. Las dos juntas protagonizaron un momento muy especial interpretando la canción 'Arráncame'.

Finalmente, dos voces flamencas clausuraron el grupo de Antonio Orozco. El primero, Adrián Benítez que sacó toda su personalidad interpretando el tema 'Pájaros de barro' de Manolo García. El segundo, el joven Fran Flores que revolucionó a los coaches con una versión única llena de swing flamenco de la canción 'Sabrás' de Manuel Carrasco.

Antonio Orozco y Mala Rodríguez sufrieron muchísimo a la hora de tomar sus decisiones. Finalmente, el ‘Pase Directo’ se lo otorgaban a Javier Crespo mientras que Fael Hernández, Juan Motos y Salma Díaz se quedan en la Zona de Peligro. Antonio Orozco también sufrió dos robos por parte de sus compañeros: Laura Pausini se hizo con la voz flamenca de Fran Flores y Luis Fonsi consiguió la ansiada voz de Anton Perard.

El resumen de los equipos de cara al Asalto Final:

Equipo Laura Pausini: Gabriel Herrera, Lara García y Ana González.

Equipo Antonio Orozco: Fael Hernández, Juan Motos y Salma Díaz.

Equipo Luis Fonsi: Milos, Félis Arriezu y Tayra Taylor.

Equipo Pablo López: Joshua, Javier Santacruz y Ana Corbel.

El resumen de los equipos de cara a los Directos: