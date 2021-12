Así ha sido la Gran Final de ‘La Voz’: Inés Manzano gana rodeada de artistas de lujo y el triunfal debut de Pablo Alborán como coach

La edición de ‘La Voz 2021’ ha llegado a su fin, y con ella, hemos vivido una Gran Final de infarto y llena de emoción. Entre invitados de lujo, los singles de los coaches y los finalistas, han realizado unas actuaciones estelares que, en conjunto, han creado del último programa, un concierto único.

El pistoletazo de salida lo comenzaban dando los finalistas, Carlos Ángel Valdés, Inés Manzano, Karina Pasian y Julio Benavente, que entraban por la puerta grande interpretando a cuatro voces el tema 'Shivers' de Ed Sheeran.

Además de los invitados de lujo, cada uno de los coaches interpretó un single con el que emocionó a todo el público, un detalle único para despedirse de la edición de forma muy especial.

Los invitados: Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Pablo López, Niña Pastori, Pastora Soler, Morat y Antonio José

Carlos Ángel Valdés compartió escenario con Manuel Carrasco y juntos, crearon una actuación maravillosa. El finalista de Luis Fonsi y el artista onubense cautivaron al público con una versión única del tema 'Ya no'.

Vanesa Martín fue otra de nuestras queridas invitadas a la Gran Final y pisó el escenario con mucho cariño para cantar a dúo con Inés Manzano. La finalista de Pablo Alborán enamoró con su con su actuación al lado de la artista malagueña interpretando el tema 'La fiesta del tutú'.

Karina Pasian también pudo lucirse sobre el escenario de ‘La Voz’ con otro de nuestros invitados de lujo. En esta ocasión, la finalista de Alejandro Sanz cantó al lado de Pablo López el tema ‘La niña de la linterna’.

Julio Benavente se subió muy emocionado al escenario al estar acompañado de la gran Niña Pastori. El finalista de Alejandro Sanz y la artista gaditana interpretaron de puro corazón el tema 'Dime quién soy'.

Otra de las grandes actuaciones fueron la de las chicas finalistas acompañando a la mismísima Pastora Soler. Inés Manzano y Karina Pasian compartieron escenario con la artista sevillana cantando el tema 'Que hablen de mí'.

Además, también pudimos ver a Antonio José y Morat interpretando el exitazo ‘Lo que hará mi boca’ al lado de Julio Benavente y Carlos Ángel Valdés. ¡Una actuación inolvidable en la Gran Final!

Dos de los exganadores de ‘La Voz’, David Barrull y María Parrado, realizaron una actuación mágica cantando dos preciosas canciones: 'Ahora tú' y 'Al alba'. Una interpretación maravillosa que sacó la sonrisa de todos los coaches.

Los finalistas: sus actuaciones individuales

El momento de los finalistas llegó cuando tuvieron que pisar el escenario de ‘La Voz’ de forma individual para demostrar todo el gran talento que llevan dentro. Uno a uno fueron pasando y enamorando cada vez más al público.

Inés Manzano interpretó con garra y fuerza uno de los últimos exitazos de la cantante británica Adele e interpretó con el corazón en la mano el precioso tema ‘Easy on me’.

Carlos Ángel Valdés volvió a demostrar que su voz tan especial no tiene límites y se atrevió a versionar un complicadísimo tema de Lady Gaga, 'I'll never love again'. El finalista de Luis Fonsi consiguió cautivar a todo el público de ‘La Voz’ con esta interpretación tan íntima y especial.

Julio Benavente demostró todo el arte que lleva dentro y se atrevió a realizar una versión propia del tema ‘Imagíname sin ti’ de Luis Fonsi. ¡Vaya homenaje!

Karina Pasian llegó muy emocionada y dispuesta a entregarse por completo al público de ‘La Voz’. En esta gala final, se atrevió con otra de las grandes divas de la música e interpretó con mucha fuerza el tema 'All by myself' de Céline Dion.

La ganadora: Inés Manzano

Tras las votaciones del público y un programa con la emoción a flor de piel, Inés Manzano se convirtió en la ganadora de ‘La Voz 2021’: “No tengo más palabras que gracias”, ha dicho Inés, al borde de las lágrimas, sin poder asimilar que se ha convertido en la mejor voz del país.

Pablo Alborán también se ha mostrado muy emocionado al ver cómo su talent se ha alzado con la victoria, estrenándose como coach por la puerta grande. Alborán ha querido agradecer a toda la gente que ha votado por la voz y el talento de Inés, y también se ha acordado de Julio y del resto de artistas que han pisado el escenario de esta edición de ‘La Voz’: “El hecho de tener la oportunidad de mostrar su magia es un regalo”, ha comentado Alborán.