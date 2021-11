Karlos Arguiñano nos cuenta una de sus últimas voluntades: un bocadillo de panceta

Karlos Arguiñano es un amante de la panceta, y no es ningún secreto, pues cada vez que sale en el programa lo grita a los cuatro vientos. No obstante, es consciente de que no se puede abusar de ella, pero sí recomienda no ponerla en la lista de alimentos prohibidos.

El cocinero ha comenzado a divagar mientras cortaba una manzana y él mismo ha confesado que si supiera que se está muriendo, le pediría a sus allegados el mejor bocadillo de panceta como última voluntad.

Arguiñano siempre sabe sacar humor de todo… ¡Y nos lo contagia!

¡No te pierdas este gracioso momento!