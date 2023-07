El consejo de Arguiñano para no desperdiciar fruta: ¡Haz un batido con ellas!

Una de las bebidas que mejor sientan con la llegada del calor y el buen tiempo es el batido de frutas. Además de refrescante y rica, esta es una opción muy nutritiva que sirve para aumentar el consumo de frutas o para aprovechar aquellas que empiezan a ponerse malas en la nevera.

Karlos Arguiñano ha querido recalcar este mensaje mientras preparaba un delicioso batido de kiwi, manzana y plátano. “Qué mejor que mirar la nevera y decir, uy, voy a hacer un batido”, asegura el cocinero.

Además, este tipo de bebida es muy interesante y permite muchas combinaciones. No siempre tenemos que utilizar las mismas piezas de fruta, podemos jugar con los sabores y utilizar todos los que queramos.

Corta la fruta | Antena 3

Para aportarte dulzor al batido, Arguiñano recomienda echarle a la fruta, antes de batirla, una cucharada de miel. También añadiremos más o menos agua fría dependiendo de zumo que suelten las piezas de fruta que utilizamos.

Así que ya sabéis… ¡No hay excusa para no aprovechar esa fruta que comienza a ponerse mala o que no nos apetece comer sola! Prueba las combinaciones que te apetezca y recomiéndale las que más te gusten a tu familia y amigos.