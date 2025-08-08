Antena 3 LogoAntena3
El presentador acude junto a su hija al programa

Los secretos mejor guardados

Bertín Osborne se sincera con su hija Alejandra Ortiz

El cantante se sienta junto a la mayor de su prole en la nueva temporada del programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

Carmen Pardo
Ante la comprometida pregunta de Susana Saborido sobre si en alguna ocasión se ha sentido atraído por alguna amiga de su hija, Bertín Osborne se sincera en Emparejados.

Lo que no se esperaba el veterano presentador es la respuesta de su hija Alejandra en el programa. Descubre las confidencias de los invitados en la nueva temporada de Emparejados, muy pronto en Antena 3.

