Secretos al descubierto en Emparejados: “Victoria de Marichalar se fue de viaje con su ex”

La nueva temporada de Emparejados llega cargada de invitados estelares que desnudarán su alma en el programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Victoria Federica, El Cordobés, Bertín Osborne o Loles León serán algunas de las caras conocidas que veremos en Emparejados.

Confesiones sobre el amor, la familia, las amistades o los secretos mejor guardados aparecerán entre el humor y la complicidad de la pareja formada por Joaquín Sánchez y Susana Saborido. No te pierdas la nueva temporada de Emparejados, muy pronto en Antena 3.