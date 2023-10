Manuel Carrasco se sincera con Joaquín: “No me quedé con ganas de ir a Eurovisión, no creo que hiciera un buen papel”

El de Huelva quedó segundo en sus inicios para presentarse a Eurovisión, una oportunidad que aprovechó su compañera Beth siendo la representarte de España en la gala.

Manuel Carrascose ha sincerado con Joaquín sobre el Festival de Eurovisión. “No me habría gustado ir, creo que no hubiera hecho un buen papel”, ha confesado el cantante al hablar de su música para ese festival.

En tono de broma, Carrasco ha animado al Novato para presentarse a Eurovisión, “creo que pegas más tú con lentejuelas, otro tipo de show”, le ha dicho a Joaquín sobre el tipo de música que le pega al festival.

A la hora de volver a planteárselo hoy en día, Manuel Carrasco da una negativa por respuesta al Novato, “no me lo he planteado, no creo que hiciera un buen papel”, ha asegurado el cantante sobre Eurovisión.