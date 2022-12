Un taxista de Barcelona denuncia que el pequeño Nicolás le amenazó de muerte

"El 7 de septiembre recogí en la parada del Hotel Majestic de Barcelona a este chico y un acompañante de unos 50 años. Me pidieron llevarles a una calle en Hospitalet", asegura este taxista a Espejo Público. "Durante la carrera, este Nicolás me preguntó por el proceso soberanista en Cataluña y yo le contesté que me parecía bien que se hiciera la consulta para que la gente se pudiera expresar. Resulta que me empezó a hablar de la unidad de España, de que si había mucha gente que no era de Cataluña y que había que luchar por la unidad de España", prosigue el taxista.

Cometió este hombre la torpeza de calificar a Nicolás de "facha". "Al decirle esto, que no lo hice con mala intención, me dijo que me pegaba dos tiros y que no le pasaba nada. Me puse tenso y me dijeron que ya me enteraría de quiénes eran ellos". Lo cierto es que cuando llegaron a su destino, este taxista, bastante asustado, decidió no cobrarles y tampoco puso denuncia.