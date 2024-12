Susana Díaz, sobre el movimiento 'postsanchista' surgido en el PSOE: "Estaré en el sitio que los militantes me pongan"

El aparente afloramiento de una corriente llamada 'postsanchista', en clara alusión a un tiempo que antecederá al actual secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está dejando indiferente a nadie. Este movimiento estaría liderado por figuras como Emiliano García-Page, Javier Lambán o Felipe González. Sobre las recientes discusiones acerca del futuro del PSOE, la exlíder socialista andaluza, Susana Díaz, ha dejado clara su postura: no formará parte de esta iniciativa.

"Van a decidir los militantes"

Díaz, quien ha atravesado momentos difíciles dentro del PSOE, ha recordado en Espejo Público su experiencia pasada y h advertido sobre los riesgos estas maniobras internas. "No quiero estar en una lista de esas", ha afirmado, subrayando que cualquier decisión sobre el futuro liderazgo del PSOE debe recaer en los militantes. "Cuando llegue ese día van a decidir los militantes del PSOE. Y yo ya lo viví, y lo viví con tanta crueldad que, como los militantes perciban maniobras de mesas de camilla, eso lo castigan".

"Cuando llegue ese día, ya veremos"

La socialista también ha reflexionado sobre el proceso de reconstrucción personal y política que ha enfrentado tras los conflictos internos en el partido. "Yo he tardado años en recuperar el cariño de compañeros, me hicieron un traje que no se lo deseo a nadie", asegura. Por ello, confirma que: "Yo no quiero estar en listas de maniobras. Estaré en el sitio que los militantes del PSOE me pongan".

En relación a las tensiones actuales dentro del partido, Díaz ha querido expresar su incomprensión ante los debates sobre un posible nuevo congreso. "Para nosotros es impensable que una semana después del congreso estemos hablando de otro congreso. Cuando llegue ese día, ya veremos", ha concluido, instando a centrar los esfuerzos en fortalecer al partido desde dentro, en lugar de fomentar divisiones.

