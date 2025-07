Susana Griso reacciona a la experiencia sexual de Charlize Theron: "Si fuera un tío lo estaríamos poniendo a caldo"

Cada vez son más las mujeres fans de Charlize Theron, y no es para menos. En 2016, Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. La ganadora de un Oscar ha sido invitada al podcast de Alex Cooper para promocionar su última película. Sin embargo, la actriz de 49 años, ha sorprendido a todos hablando de sus experiencias sexuales: "Estoy teniendo un tipo de sexo que no he tenido ni con 20 ni con 30 años, si lo llego a saber lo pruebo antes. Recientemente me tiré a un chico de 26 años y fue jodidamente maravilloso".

La actriz usa aplicaciones para ligar

Por si esto no fuera suficiente, Charlize ha admitido en el mismo medio de comunicación que, tras separarse del actor y director Sean Penn, ha probado de todo: desde citas a ciegas hasta aplicaciones para ligar. "Nosotras deberíamos ser las que decimos: que te den, voy a ser yo la que tenga el orgasmo".

La reacción de Susana Griso

La presentadora de Espejo Público, Susana Griso, ha reaccionado ante estas palabras en directo: "Me sorprende que diga que está en aplicaciones para ligar, y piense que por ser famosa debería tener a todos locos. Si fuese un tío lo estaríamos poniendo a caldo".

