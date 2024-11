Las advertencias y vaticinios del exsocialista Nicolás Redondo, ante el Congreso Federal del PSOE: "La santificación de Pedro Sánchez"

Susanna Griso se percataba de los gestos que realizaba, Nicolás Redondo, exdiputado socialista y colaborador de Espejo Público, mientras escuchaba las opiniones de otros socialistas como SusanaDíaz o Chema Crespo, compañeros también en la mesa del programa.

El motivo de sus aspavientos era cierta disconformidad con las opiniones que compartían Crespo y Díaz a cerca del Congreso Federal del PSOE número 41 y lo que representa y puede suponer. Redondo no expresaba muchas esperanzas respecto a que el Partido Socialista pueda experimentar algún tipo de renovación.

La 'santificación' de Sánchez

"Yo tengo una impresión (...) y se va cumpliendo inevitablemente"

Nicolás Redondo aseguraba que estima muchísimo a ambos así como que les tiene un gran respeto. Además les atribuía que "quieren mucho al Partido Socialista Obrero Español". Sin embargo no compartía su parecer esperanzado: "No, no me lo creo".

Según expresaba, muy a pesar del que fuera secretario general del PSOE, se estarían cumpliendo sus presagios y su conclusión no representaría algo positivo al grupo político: "Va a ser un congreso de confirmación, de santificación de Pedro Sánchez".

"Va a dar las últimas paladas de arena al Partido Socialista Obrero Español de Suresnes"

Destacaba el expolítico un segundo punto que considera seguro se producirá en esta cumbre socialista. Advierte de una inminente "reorientación a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español".

A parte de un "seguro" giro a la izquierda en las futuras políticas del PSOE, Nicolás Redondo entiende que se va a producir un "cambio de la perspectiva territorial de España", que el expolítico adivina se situará "más cercano a posiciones moderadamente nacionalistas que las clásicas del Partido Socialista".

Numerosas voces críticas e internas

Para Redondo el encuentro de este fin de semana supondrá un final para el PSOE del que él formó parte tras 'refundarse' en el histórico Congreso de Suresnes, último que se celebró en el exilio por la dictadura franquista.

A lo largo de la semana otras figuras del Partido Socialista elevaban voces críticas a los últimos acontecimientos, motivados por la dimisión de Juan Lobato. Tomás Gómez, Soraya Rodríguez, Joaquín Leguina o Paco Vázquez expresaban su disconformidad. El último en manifestar su apoyo a Juan Lobato era Emiliano García Page, quien elogiaba al exlíder de los socialistas de Madrid el mismo día que acudía a declarar al Tribunal Supremo en relación a la filtración de información que originaba uno de los últimos terremotos políticos.

Respecto al ya ex secretario general del Partido Socialista de Madrid, Nicolás Redondo lanzaba una pregunta para manifestar su percepción de la situación del PSOE: "¿Por qué Juan Lobato ha tenido que tener miedo ante una posición tan tenue respecto de Pedro Sánchez?"

