El exsocialista Nicolás Redondo, crítico con el Congreso Federal del PSOE: "Se inicia una batalla"

El recientemente celebrado Congreso Federal del Partido Socialista deja unas cuantas novedades y marca las nuevas líneas a seguir en el 'renovado' PSOE. Varias de ellas ya fueron adelantadas por el propio Nicolás Redondo Terreros en Espejo Público el viernes de la pasada semana.

"Una idea fuerza"

El que fuera secretario general del PSOE Euskadi explicaba que, en la época en la que estuvo en primera línea de la política, en los congresos socialistas se pretendía enviar un mensaje a la ciudadanía. El encuentro nacional de los socialistas estaba definido por una idea clara y determinada: "En la época dorada eso era infranqueable (...) Había una idea cuadrada de lo que el Congreso quería decir a la sociedad".

De ser seguir eso siendo así actualmente, a ojos de Redondo, el PSOE daría comienzo a "una batalla en defensa propia contra los medios de comunicación en términos generales y contra la justicia".

Victimismo predominante

Emiliano García-Page, otro de los socialistas abiertamente más críticos con el actual rumbo del partido, lamentaba ante los medios el papel de víctima que parecía asumir el PSOE, a juzgar por lo expresado en distintos discursos del Congreso Federal.

Redondo se limitaba a valorar las palabras del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha de la siguiente manera: "Una reflexión de Page, como cas todas las de Page, muy oportuna".

Se sumaba el exmilitante socialista al parecer del que fue su compañero hace tiempo. Nicolás Redondo también apreciaba que el PSOE pretendería cerrar filas en torno a esa idea de víctima: "Es evidente que establecen la política del victimismo como un elemento de aglutinación interna del partido".

"No tiene ningún sentido"

La dimisión de Juan Lobato al frente del PSOE de Madrid es uno de los temas que llevan resonando desde la semana pasada y lo ha seguido haciendo a lo largo de este fin de semana. El elegido para sucederle en el cargo de secretario general del PSOE-M es el que ya sonaba desde hace tiempo, Óscar López, ministro de Transformación Digital y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

"La Ejecutiva Federal no quería a Lobato y lo han cambiado"

En un momento del Congreso, Pedro Sánchez aseguraba que lo importante para el PSOE en este momento es conseguir la victoria en las próximas Elecciones Municipales y Autonómicas. Redondo mostraba su lado más crítico y contundente: "No tiene ningún sentido, ninguna relación, que diga eso y que proponga a Óscar López como candidato a la secretaría general del partido de Madrid, ninguno".

Fracaso estrepitoso

Terminaba su alusión a Óscar López, explicando sus palabras: "Es un hombre que se ha movido 'en el palacio', en 'labores palaciegas', que cuando ha salido fuera, ha fracasado estrepitosamente".

Elogiaba la labor del exlíder del Partido Socialista madrileño y su proyecto "de largo alcance" en el que se enfrentaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que definía como "un fenómeno político". Y vaticinaba que "no la van a ganar por poner a Óscar López". Precisamente Ayuso visitaba esta mañana el plató de Espejo Público y lanzaba varios ataques al presidente del Gobierno, al que calificaba de cobarde.

"Lobato por otro lado no sabía esa premisa básica de Napoleón: 'No sabe de política quien no sabe que desagradar poco es igual que desagradar mucho'. Bueno, el no lo sabía. Él creía que desagradaba poco, pero ha desagradado mucho", terminaba Redondo.

