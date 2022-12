La entrevista a Isabel Pantoja, que se grabó con su consentimiento, fue muy interesante y reveladora y en ella la tonadillera se llegó a comparar con la infanta Cristina. "Soy una simple cantante que os he venido de puta madre. ¿Por qué no detuvieron a Urdangarín?, ¿Por qué no se trata a todos los españoles por igual?. Yo soy igual que la Infanta, no soy consciente de nada y a diferencia de la Infanta yo no tengo nada al 50 por ciento con nadie".

En aquella entrevista, Isabel Pantoja exclamó su inocencia a los cuatro vientos. "Soy inocente. No he blanqueado dinero y no se si Julián Muñoz lo ha hecho. Me siento engañada, utilizada, víctima. Nunca he tenido ningún problema con la Justicia hasta que conocí a esta persona de la que desgraciadamente me enamoré". Albert Castillón le preguntó entonces si estaba preparada para ir a la carcel. ¿Por qué voy a ir a la cárcel¿ ¿He matado a alguien?. No voy a ir a prisión, porque si voy tendría que ir todo el mundo".