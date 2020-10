Jose Manuel Soto sobre Enrique Ponce: "Yo creo que él lo dejaría todo por ser Luis Miguel un día"

"José Manuel Soto siempre habla cristalino, con mucho respeto" afirma su amigo Fran Rivera que lo ha visitado para esta entrevista en la que el artista habla sin pelos en la lengua de Carmina Ordoñez, las ofertas políticas y del romance de torero Enrique Ponce y su vocación como cantante.

Sobre Enrique Ponce

"La música la vive con una pasión. Y ahora cómo está tan enamorado. Yo creo que él lo dejaría todo por ser Luis Miguel un día" ha afirmado José Manuel Soto sobre Enrique Ponce.

"Esta ya de vuelta porque ya lo ha conseguido todo en su profesión" ha asegurado Soto sobre el torero Enrique Ponce y su vocación por al canto.

"Se ve ahora legitimado para hacer lo que le da la gana" dice José Manuel Soto que asegura que Ponce "está enamorado de esta niña".

"La gente se mete con él pero a él no le importa. Yo creo que incluso le pone un poco. Como un niño chico" ha cerrado Soto sobre Ponce y la relación que vive con su nueva pareja.

Sobre Carmina

"Y el camino pensaba yo hacerlo con tu madre" así ha arrancado la visita de Fran Rivera a su amigo José Manuel Soto. "Nos reíamos mucho los dos porque la pandilla que tenía tu madre era muy graciosa bueno, tú has heredado alguno de la pandilla", ha recordado el artista.

"Además tu madre me presentaba a mí a Chiquetete, Rocío Jurado, Lola Flores. Tu madre era una mujer muy divertida. Tenía sus cosas como todos pero era muy divertida", ha seguido recordado Soto sobre Carmen Ordoñez, madre de Fran Rivera.

"Y además, cuando venía para el Rocío se transformaba. Ella montaba su organización y era la reina" ha continuado José Manuel Soto sobre las visitas de Carmen al camino del rocío.

Sobre las redes sociales

"A José Manuel Soto le gusta entrar en el debate" asegura Fran Rivera de su amigo que ha respondido a múltiples cuestiones durante la entrevista. Los dos han hablado también sobre las redes sociales.

Dice José Manuel Soto sobre la red social Twitter que "es para opinar" y Rivera que "es para opinar mal". Para el cantante "en las redes sociales estas abierto a que opine cualquiera y te conteste. Te pueden decir de todo, yo no leo todos los comentarios. si me dicen fascista los bloqueo".

"A veces te calientas y te arrepientes de lo que has dicho. Escribes las cosas en caliente y hay gente que se ofende" asegura Soto sobre las redes sociales. "No hay que ofenderse. A mí me gusta el debate".