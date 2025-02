Zaida Cantera reconoce que conocía testimonios contra Monedero: "Si necesitaban denunciar, estábamos con ellas"

Zaida Cantera, exdiputada socialista, ha entrando en directo al programa Espejo Público tras reconocer que tenía conocimiento de presuntos casos de acosos de Juan Carlos Monedero.

"Realmente no sé cuáles fueron las medidas que tomaron en Podemos", comienza diciendo. "Lo que a mí me relataron ya no solo fue lo que les ocurrió ellas, sino que era una especie de contexto", explica. Además asegura que le "hablaron de tres personas en concreto, de tres dirigentes de Podemos".

"Las víctimas no querían"

"Las víctimas, después de que pusimos en la mesa el abanico de posibilidades de lo que podían hacer, de que podían denunciar, de que los protocolos que había dejado haber en el Congreso los diputados, si dependían o no dependían de los grupos parlamentario, ellas no querían", asegura durante su intervención en el programa.

"Me dijo que las monitorizara de alguna manera y que ella hablaría y gestionaría, porque ella sí que conocía las relaciones que en aquel entonces. Las relaciones que se establecían entre los grupos parlamentarios, sabía con quién podía hablar y cómo podía dirimirlo", dice sobre su conversación con Carme Chacón.

"No sé si Podemos en aquel entonces abrió o no una investigación"

Zaida asegura que le dijeron" que habían cesado las actividades o las actitudes con ellas", pero que es "cierto que no sé si Podemos en aquel entonces abrió o no una investigación".

En lo que la exdiputada está totalmente segura es que Carme Chacón le "ratificó había tomado medidas, había hablado con dirigentes de Podemos" y que se encargó "personalmente",

de transmitirlo "a lo largo de una comisión de igualdad, a una persona que posteriormente estuvo en el Ministerio de Igualdad". "A partir de ahí, es cierto que se oían rumores, sobre determinadas actitudes, determinadas cuestiones", dice.

"Yo se puse sobre la mesa la posibilidad de que si querían denunciar, podía contar con, no solo con mi apoyo en ese momento. Carme Chacón a mí me transmitió, que les dijera, que lo tenían claro, que si necesitaban denunciar, que estábamos con ellas", cuenta en el programa.

