Mientras el novio de la joven, con el que tiene una bebé de 7 meses, asegura que su pareja se habría ido de forma voluntaria agobiada por las deudas que habría adquirido en su bar, la familia descarta que Dana se haya marchado dejando sola a su bebé en Arenas (Málaga).

'Espejo Público' saca a la luz los mensajes que se intercambió la joven con uno de sus amigos apodado el 'prestamista' que le habría dejado dinero para su negocio.

-Hola, dime

-Hola. Me hacen falta los 220 euros.

-No los tengo.

-Me dijiste para el jueves y los necesito.

-Tengo que sacar el coche del taller y me falta eso. Ahora no puedo disponer del dinero. Me lo tiene controlado mi mujer porque piensa que te lo voy a prestar a ti. Ahora soy yo quien necesita de tu ayuda para que me prestes el dinero. Que, ya te interesa e asunto.

- Hay que ver ehhh???