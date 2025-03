El vídeo viral de los temores de una abuela cuando su nieto salió del armario: "A mi nieto me lo van a matar"

"Una pena muy grande", era la confesión de lo que sintió Manolita, abuela de Jordi, cuando éste le dijo que era gay. La señora se emociona al recordar ese momento y asegura estar arrepentida de haber compartido con el joven su opinión, fruto de unos miedos que tienen origen en otra época, no tan lejana.

"En mi época esto no..."

El vídeo que Jordi publicaba en sus redes sociales se ha hecho viral en muy poco tiempo. En él le pregunta a su abuela cuál fue su reacción al escuchar que su condición sexual no era la que ella pensaba.

La primera respuesta de Manolita no fue precisamente positiva y ella misma afirma que sintió tristeza, aunque lo que a uno le puede causar pena es el motivo que tuvo la abuela para reaccionar así: "En mi época esto no... Yo decía: 'mi madre... a mi nieto me lo van a matar'. Y ahora lo veo tan feliz que digo: 'por qué no me callé la boca cuando lo pensaba'. Y es que ahora estoy muy contenta".

Otra, pero buena generación

Manolita habla maravillas del actual novio de Jordi, dando muestras no solo de que ha aceptado la realidad, sino que la vive con total normalidad: "Muy bueno y muy guapo. A mi me quiere como su segunda abuela".

Respecto a sus amigas y otras abuelas con las que se relaciona la abuela del joven, Manolita asegura que cuando se enteraron de su primera reacción le dijeron que el problema lo tenía ella, que su nieto era un hombre normal y corriente: "Era yo la que tenía en la cabeza lo que yo pasé con la juventud mía".

"Eso es el miedo que yo tenía"

El miedo con el que creció Manolita durante la dictadura se grabó a fuego en lo más hondo de su alma, y al hablar se le cortaban las palabras, emocionada: "Mataban a todos... que eran como él".

Continuaba explicándose la abuela de Jordi: "Eso es a lo que yo tenía miedo. Que viniera un chalado, como el que había, y matara a todos ellos".

A quienes odian al diferente: "Cada uno nace como es"

Cuando le recuerdan a Manolita que precisamente el peor de sus miedos a día de hoy, es la realidad de para millones de personas en muchos países a lo largo y ancho de este mundo, ella responde con mucha seriedad: "Todo el mundo tendría que llevar las puñaladas que ellos dan".

¿Cómo lleva las muestras de cariño de Jordi a otros chicos?

El periodista Miquel Valls preguntaba a Manolita si le resulta incómodo ver a su nieto besar a su pareja, o ir juntos de la mano. Ella es tajante: "A mi no".

Para sorpresa del periodista, Jordi confesaba un curioso detalle: "¡Pero si me deja su cama!". Lo que provocaba las risas de los presentes.

Cualquiera puede cambiar

La entrañable abuela asegura que desde que su nieto le dijo que era homosexual, no ha vuelto a decir nada negativo sobre ello.

Jordi destaca un hecho que le invita a ser optimista y tener esperanza: "Que una abuela de esta generación haya podido cambiar y entender que una condición sexual, que a mi me guste lo que a mi me dé la gana, sea lo normal".

Haciendo alusión a la educación que recibió su abuela desde muy pequeña y a la apertura de mente que ha demostrado ahora, el joven aseguraba lo siguiente: "Me da a entender que cualquier persona, con cualquier edad, de donde venga, etc., puede cambiar".

La abuela afirmaba que "aquello" se le había pasado, pero que cuando se enteró de la condición sexual de su nieto Jordi pasó "el disgusto más grande" de toda su vida, por lo que los aún existentes sectores homófobos de la sociedad pudieran hacerle. Y es que por último recordaba un oscuro episodio de la historia de España: "En Montjuic, no os lo podéis imaginar, los agujeros que hay en la montaña, no os lo podéis imaginar. Iban andando, y a los pobrecicos los mataban".

