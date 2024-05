¿Boda gay o bendición a pareja homosexual?: Un párroco 'monta un Cristo' en Cáceres

La Parroquia de Belén se convertía en el centro de toda la polémica, y ahora habrían surgido reaccionesencontradas dentro y fuera de la Iglesia por lo sucedido en este templo de la localidad de Miajadas, en Cáceres.

"Igual que la parroquia bendice a los coches, bendice animales y otras muchas cosas"

Según explicaban el párroco, así como varios asistentes al acto, la ceremonia consistió únicamente en una bendición a dos feligreses. Isaac es amigo íntimo de la pareja, fue a él a quien se le ocurrió la idea de y estuvo presente en el acto religioso. Al saber de la polémica surgida en torno este asunto, aclaraba de forma contundente: "Ellos se habían casado en los juzgados, y a lo que fuimos a la iglesia fue a una bendición que se hizo en la parroquia. Sin más".

Acorde a la última doctrina

La periodistaAna Iris Simón, que admitía ser católica prácticamente, apuntaba que ya en diciembre del año pasado "el organismo, encargado en el vaticano de la doctrina de la fe, emite un documento Fiducia Supplicans en el cual se habla de bendecir parejas homosexuales".

"Hablar de una boda es quererlo sacar de contexto. Ha sido malintencionado. Ahí no se ha celebrado una boda"

El periodista Miquel Vals apuntaba que para ser una bendición, el acto habría durado más de lo habitual y afirmaba que los mismos protagonistas habían asegurado que se habría llevado a cabo una "larga liturgia", cosa que desmentía Isaac. Los presentes en plató valoraban la duración de la bendición, que Isaac cifraba en 'no más de 15 minutos'.

Para algunos de lo presentes, quince minutos sería una bendición larga, así como suficiente tiempo para una liturgia, mientras que Ana Iris Simón matizaba: "Y demasiado corto para una boda".

Prudencia institucional

Previamente a que se pronuncie la Conferencia Episcopal, según Ana Iris, los dos medios católicos mayoritarios en España se han mostrado prudentes.

José Beltrán, director de Vida Nueva de La Razón, respondía a las preguntas de este programa y comenzaba por aclarar que no se trataba de una boda "porque no ha habido sacramento". Además citaba a fuentes oficiales del Vaticano, que invitan a "evitar que esto se ritualice".

Para Beltrán la bendición no habría resultado tan extensa, pero sí observaba que todos "sentados, aparentemente como en una boda aunque no lo fuera". Además detallaba que el atuendo del sacerdote no era el propio del sacramento del matrimonio.

El sacerdote protagonista defiende sus actos

El párroco que ofreció sus bendiciones ala pareja de hombres, Enrique Gómez, aseguraba que todo habría transcurrido con normalidad y que "la gente quedó contenta", al mismo tiempo que declaraba: "Yo me acuso un poco de que quizás algunas normas que el Vaticano establece no las tuve en cuenta".

"Nosotros lo hicimos un poquito más largo y ahí fallé"

Enrique justificaba la bendición que ofició el pasado fin de semana como un "medio de evangelización y de dar una respuesta como Iglesia a las parejas homosexuales, lesbianas, etc".

El religioso explicaba que el acto estaba exento de toda mala intención y sentenciaba: "Se dicen unas palabras, se hizo una bendición, se leyó una lectura de la Biblia y ya está".

Según él, su única intención sería la celebración de un acto evangélico para ayudar a la gente a "entrar en Dios y en lo que eso significa".