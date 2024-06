"Si os la doy la comunión, peco": Un cura les niega el sacramento por ser homosexuales

Paco y Macario son un matrimonio de dos hombres, homosexuales, sí, y también católicos practicantes que el pasado fin de semana han visto como se les prohibía recibir uno de los sacramentos principales que establece la iglesia, la comunión.

La periodista y colaboradora de Espejo Público, Ana Iris Simón, manifestaba sentirse apenada pese a saber que esa sería la doctrina oficial de la iglesia. Aun así aprovechaba para citar al cardenal jesuita norteamericano Robert Walter McElroy, quien se echaba encima a un sector de la iglesia al pronunciar las siguientes palabras: "Comulgar no es un premio para los perfectos, sino una poderosa medicina y alimento para los débiles, y privar a los discípulos de esa gracia bloquea uno de los principales caminos a Cristo".

"Nos quedamos exhaustos"

Paco, intervenía la mañana de este miércoles en el programa para contar la experiencia que a él y a su marido les resultó tan desagradable. El hombre explicaba cómo en el momento en que el cura les negó la comunión, no sabían cómo reaccionar.

Como cualquier domingo desde hace ya muchas décadas, al llegar Paco frente al altar, el cura le realizó la pregunta "¿Está usted casado?", a lo que Paco respondió afirmativamente, lo que hizo que el cura sencillamente le dijera: "Pues entonces no le puedo dar la comunión".

A uno de los dos protagonistas del suceso, la actitud del cura le cogió totalmente por sorpresa dado que como él mismo aseguraba, acude a misa cada semana: "Siempre, siempre. Este ha sido el único (cura) que me ha negado, o nos ha negado, la comunión".

Homenaje de su hermandad

Para mayor desilusión de Paco, esta negativa se producía casualmente el mismo día que la hermandad a la que pertenece desde hace 60 años le concedía un homenaje, 40 de los cuales ha vestido a la Virgen. Él, "frío" y abatido, se retiró, pero su pareja, Macario, preguntó al cura que en qué se basaba para hacer eso, obteniendo como respuesta: "Yo no le puedo dar a usted la comunión, porque sino peco yo".

"Papa falsamente revolucionario"

Respecto al rechazo a dar la comunión, la iglesia insta a cumplir con el punto 915 del código de Derecho Canónico, que excluye a "los excomulgados, los que están en entredicho y a los que persistan en un pecado grave".

El periodistaRubén Amón aprovechaba para lanzar una acusación al actual Papa Francisco de ser "tan falsamente revolucionario", por plantear alguna excepción a la hora de permitir la comunión de las personas divorciadas,

"Pensando en este sacerdote, creo que ha hecho lo que debía hacer"

La 'influencer' católica, Carla Restoy, por su parte aseguraba que comulgar "no es un derecho" sino "un regalo", y continuaba con su explicación: "Muchos católicos no hemos entendido lo que es la comunión y no entendemos la grandeza que tiene esto. [...] Sería como pretender coger con las manos sucias a un bebé, por eso está la confesión".

"La Iglesia es retrógrada"

Rubén Amón volvía a intervenir para aclarar una cuestión, y rompía una lanza en favor del sacerdote por limitarse a "seguir la ley", pero al mismo tiempo afirmaba sentirse indignado por esa norma: "Me preocupa enormemente que una Iglesia, que se dice tolerante, restrinja la comunión a sus fieles".

Restoy interrumpía a Amón para asegurar que el problema sería "que no se entiende esa ley", a lo que el periodista respondía: "Tu discurso lo entiendo, es un discurso reaccionario, que es el mismo discurso de la Iglesia".

Y por último exponía el periodista: "Yo no tengo nada en contra del cura, tengo todo contra la Iglesia que restringe la comunión, por un mensaje de intolerancia".

La periodista, Rosa Belmonte, por su parte apuntillaba: "La iglesia es retrógrada, como es retrógrado el Papa".