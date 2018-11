SINDICATO PROSTITUTAS

La periodista Karmele Marchante publica ha publicado un nuevo libro:'Puta no se nace'. Ha viajado a Nigeria para adentrarse en el mundo de la prostitución. Cuando empezó el libro pidió ayuda a las ONG's españolas, pero no les ofrecieron ninguna ayuda. Por ello, se tuvo que ir con una ONG inglesa. Estuvo investigando y viviendo con las mujeres prostituidas en los campos de personas refugiadas. "La mafia les prostituye, hay tiendas de campañas donde hay una chica dentro, una hilera de 50 putómanos y el hombre de la mafia para conseguir el dinero", afirma. También ha investigado en España y puede asegurar que las prostitutas no deciden esa profesión, "si no entregan el dinero que les piden, someten a las prostitutas a torturas y violaciones".