Las bonitas expediciones sanitarias de Carlos Bardají, cirujano pediátrico: "Hay un 48% de mortalidad infantil, viajamos con incubadoras para salvar vidas"

Estos días se está hablando mucho de inmigración y de esos países origen de quienes que huyen por falta de oportunidades. La mañana de este jueves Lorena García ha entrevistado en Espejo Público a Carlos Bardají, cirujano pediátrico y fundador de la ONG Hope y Progress. El doctor viaja 3 veces al año a países como Senegal para llevar a cabo cirugías a niños y salvar decenas de vidas.

En cada una de las expediciones va un equipo de 16 sanitarios para proceder con las operaciones, y otras dos veces que viaja él en solitario para estudiar a sus pacientes y acometer trabajos de logística. Carlos Bardají lleva cerca de 2.000 operaciones a sus espaldas, y suelen hacer 80 operaciones cada expedición.

"Los pacientes no llegan a las operaciones"

El cirujano ha reconocido en Espejo Público que suele viajar en octubre, ya que ahora mismo "es temporada de fuertes lluvias y está todo muy sucio, y los pacientes no llegan a las operaciones". Las condiciones en el mundo occidental parecen estar siempre garantizadas, sin embargo Carlos ha reconocido que la parte más complicada de todo el proceso es "llevar todo el material hasta allí", ya que a los lugares a los que van no hay medios humanos ni materiales, incluso las estructuras son muy rudimentarias.

Diferentes lugares, distintos resultados

Con tantos kilómetros de distancia, el equipo sanitario que se encuentra en España tiene que analizar a los pacientes que va a operar a través de informes e imágenes que les envían por WhatsApp: "No ponemos a pacientes muy complejos, que necesiten un seguimiento particular. Por ejemplo las operaciones de ortopedia no dan buenos resultados, porque hay que quitar el yeso a los 3 meses y seguir con una rehabilitación, y aquí eso es imposible. Solemos hacer muchas operaciones ambulatorias, de las que les damos el alta el mismo día", ha admitido el cirujano en Espejo Público.

Su caso más especial: "No sabía si iba a estar vivo"

En el año 2019, el cirujano tuvo que enfrentarse a uno de los retos más difíciles de su carrera. Un niño de 3 años con un tumor pulmonar que comprimía el corazón. "Yo vi al niño en febrero, y hasta dos meses después no lo podíamos operar. No sabía si iba a estar vivo. Llegué, lo operamos y lo tuvimos ingresado con nosotros hasta el día que volvíamos a España. Tenemos conocimiento de su evolución positiva, el niño se operó en 2019 y está perfecto", relata Carlos en el programa.

Un golpe de realidad

El equipo de Hope y Progress empezó haciendo operaciones de malformaciones en África, pero al ver la gran tasa de mortalidad infantil que había, tuvieron que cambiar el chip. "Allí hay un 48 % de mortalidad infantil, mientras que en España sólo hay un 2,1%. Ahora llevamos incubadoras ultraligeras que montamos en el lugar de destino, ya que la tasa de prematuros es muy alta. Hasta el momento hemos llevado 20 incubadoras y han sido utilizadas por 600 prematuros. Nuestro objetivo es seguir reforzando los servicios de los 14 hospitales que hay allí", ha reconocido el cirujano.

