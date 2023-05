Un vecino de la Bonanova, contra los okupas: "Estamos lanzando el mensaje a los jóvenes de que pueden meterse tranquilamente en un piso 3 ó 4 años"

La tensión va en aumento en el barrio barcelonés de la Bonanova por los okupas que viven en dos edificios de la Sareb. El movimiento Desokupa ha intervenido en la zona para tratar de echar a estos 'inquilinos ilegales'. Una actuación que ha provocado el enfrentamiento con los okupas y ha obligado a los Mossos a intervenir para evitar un choque entre ambos.

Isidro es vecino de la zona y cuenta que los habitantes de este barrio están defendiendo la propiedad privada. "Si usted llega a su casa después de las vacaciones y ve que alguien ha entrado en su casa lo primero es no usar a violencia, se va a la Policía, denuncia que ha entrado alguien en su casa y la autoridad debería pedir que se demuestre que es el propietario de esa casa", señala.

No entiende que haya que esperar 3 años para que un juez diga que hay que sacar a los okupas. "No agobiemos a los juzgados. No me extraña que estén colapsados los juzgados. Tendría que ser la Policía quien tuviera capacidad para desalojar a los okupas", señala.

"La okupación no es un problema que tengan que resolver los particulares"

La casa de Isidro no está pared con pared de la de los okupas. No cree que la okupación sea un problema que tengan que resolver los particulares. "Quien entra en tu casa usa tus sábanas y ve todas tus cosas, esto hay que vivirlo en primera persona".

Cree este propietario que es muy triste que tenga que existir un movimiento como desokupa para ayudar a los dueños de inmuebles porque tendría que ser la ley la que lo hiciera. No entiende que haya "gente" que apoye la okupación. "¿Qué mensaje estamos dando a la gente joven? A los 18 años te vas a vivir con tu novia, no estudies ni ahorres, te metes en un piso y 3 ó 4 años vives tranquilo", denuncia.