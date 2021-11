Una vecina de Lardero: "Días antes del crimen de Álex intenté denunciar que un hombre había acosado a mi hijo pero me lo desaconsejaron"

Leire acudía todas las tardes con su hijo al parque de Lardero (La Rioja) en el que Francisco Javier Almeida secuestró al pequeño Álex de 9 años antes de , presuntamente, acabar con su vida. Cuenta que días antes del crimen su hijo le contó que un hombre le había preguntado por el nombre de sus hermanos y de sus amigos y le había pedido que les señalara.

Esta madre, asustada, llamó a la Policía para trasladar el relato de su hijo. Los agentes le desaconsejaron que pusiera una denuncia porque no tenía datos de este hombre ni podía dar una descripción física del mismo. "Si me hubieran dicho que podía denunciar a pesar de todo eso hubiera ido volando, pero me desanimaron", señala.

Esta vecina lamenta que pese a las advertencias de los vecinos de que un hombre merodeaba por el parque intentando llevarse a niños, las autoridades no hicieran nada por investigar quién era este sujeto. Entre los vecinos había rumores de que existía un pederasta en el barrio. "Si la Policía se hubiese acercado y hubiera hablado con los niños la situación habría cambiado", lamenta.

