Varios empresarios reconocen ante el juez pagos a Jordi Pujol Ferrusola

Todos los contratos se cerraron de forma verbal, incluídos los 3 millones seiscienetos mil euros que Copisa pagó a Jordi Pujol Ferrusola entre 2008 y 2009. Eso al menos es lo que dijeron los empresarios que ayer respondieron a las preguntas del juez Ruz. Todos reconocieron haber pagado comisiones millonarias al hijo del ex president por su labor de intermediación, pero insistieron en que las operaciones eran legales y negaron que los pagos fueran en agradecimiento por adjudicaciones obtenidas de la Generalitat. Según explicaron, los negocios siempre los proponía el propio Pujol y facilitaba los contactos. Al acabar la operación, él se quedaba entre un uno y un dos por ciento. Y así durante años. Eso sí, ni un papel que lo certifique.

Insistieron en que todo se hacía de forma verbal porque tenían plena confianza en él. A través de Pujol Ferrusola consiguieron jugosos contratos para construir autopistas en México, contratos de electricidad en Gabón, apartamentos en Ibiza, gestión de residuos en Tarragona, plantas solares en Ciudad Real o una refinería en Cartagena. Vamos, que el hijo del president era un auténtica máquina de generar dinero y de cobrar comisiones millonarias.

El único contrato que se presentó ante el juez fue el que firmó Carlos Summarroca hijo para que Pujol buscara clientes en México. Insistió en que el trabajo se realizó y se pagó. En concreto 138.000 euros por la gestión. El ex suegro de Jordi Pujol reconoció haber cobrado una comisión de 1% pero se desvinculó de su ex yerno dicindo que, prácticamente no tiene rekación con él. Entre hoy y mañana el juez interrogará a otras 27 personas, esta vez en calidad de testigos.