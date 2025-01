Unai Sordo, invitado al primer acto de los 50 años de la muerte de Franco: “Voy a poner en valor los logros y la democracia”

En menos de 24 horas, en el Museo Reina Sofía, se celebrará el primer acto conmemorativo del cincuentenario aniversario de la muerte de Francisco Franco y, a la vez, festejar la evolución social, económica e institucional de España desde 1975. El evento pretende destacar los profundos cambios ocurridos a lo largo de estas cinco décadas, especialmente en el ámbito de la Transición. Lo que se sabe hasta ahora, y por fuentes de La Moncloa, es que este primer acto contará con una asistencia representativa de la realidad española: empresarios, sindicalistas, académicos, organizaciones no gubernamentales, miembros del Ejecutivo, así como diferentes asociaciones civiles.

Invitados y partícipes activos

En Espejo Público han entrevistado a uno de los invitados que asistirá. Unai Sordo, acudirá como secretario general de CC.OO. ¿Qué opina sobre la celebración de estos actos? Esto ha respondido: “me parece apropiado que en España se ponga en valor, que después de la muerte del dictador, se abriera un espacio a la transición”. Y sobre la polémica que ha despertado esta iniciativa Sordo dice que: “este tipo de actos conmemorativos no generan ninguna polémica en otros países democráticos de Europa en los que también se celebran”. El secretario general de CC.OO ha contado en Espejo Público que CC.OO será parte fundamental de algunos de los actos: “nosotros no solo estamos invitados, sino que vamos a ser también participes de alguno de esos actos”. Y añade que: “la democracia en España no fue una democracia concedida. Cuando murió Franco, la democracia no llegó al día siguiente. Los partidos políticos y sindicatos no estábamos legalizados”.

“Hay que reivindicar la democracia”

Para Unai Sordo, los años 75 y 76 no fueron años cómodos: “mataron a muchas personas. La democracia es un gran logro de país y por eso creo que hay que reivindicarlo”. Y añade que: “no voy a un actor a reivindicar la muerte de Franco, voy a un acto a poner en valor los logros y la democracia en España”. Y sobre el rechazo que ha generado la celebración de estos actos en la derecha española dice que: “creo que hay un parte de la derecha en España que se siente deudora política y hasta patrimonial del franquismo y que siempre ha visto la memoria histórica con un cierto alejamiento y la memoria democrática con lejanía. Pero es una historia de éxito y no entiendo estas polémicas”.

