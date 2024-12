Toni Cantó, sobre los actos conmemorativos de la muerte de Franco: "No descarto que empiece a sacar restos de ADN de alguno de sus huesitos"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciaba hace unos días un centenar de actos para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco en 2025. Este mismo jueves en el Congreso se estaba celebrando un acto homenaje a las víctimas del golpe de Estado de la guerra y la dictadura que podría ser una pista de lo que veremos en 2025.

La periodista Rosa Belmonte ha calificado este acto de "mamarrachada" "teniendo en cuenta que todos los que están enterrados en fosas comunes o en cunetas deben ser desenterrados y enterrados correctamente". "Esto es una mamarrachada a la altura del plano cenital de la película de 'Madres paralelas' de Almodóvar", señalaba.

"Yo no sé qué le queda a Sánchez después de sacar a Franco con el helicóptero en plan CSI"

A Toni Cantó le inquieta el tono jovial de Sánchez "hablando de sorpresas y actos culturales". "Yo no sé qué le queda, después de sacar a Franco con el helicóptero en plan CSI. Yo no descartaría que empiece a sacar restos de ADN de alguno de sus huesitos para recuperar como a los mamuts peludos a los que se les intentan ya revivir. Esto me parece absurdo y parcial porque estoy seguro de que solo se irá hacia un lado de la historia y en Paracuellos no harán ningún numerito de estos", reflejaba.

"Hay que matizar, porque si no lo haces, oponerte a este oportunismo político te convierte en un franquista"

Para Rubén Amón hay una visión idealizada de la República y "un contraste extremo con lo que supuso la desgracia del Franquismo". Cree Amón que hay que matizar este extremo porque si no lo haces oponerte a este oportunismo político te convierte en un franquista. "Yo creo que la situación es incómoda porque es un ejercicio de oportunidad política y no un convencimiento, si fuera un convencimiento ni si quiera se celebraría el año que viene, sería en el siguiente. Cuando fueron las primeras elecciones democráticas, en el 77".

Para Amón, se puede ser republicano pero "no tener esta visión tan acomodaticia de la memoria y tener aliados tuyos que se niegan a hacer memoria del más inmediato presente y con esto me refiero a ETA".

