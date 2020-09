Un vecino de la mujer que ha aparecido en Asturias después de 25 años: "En los últimos meses estaba muy mal y no quería ni abrir la puerta".

La Policía Local de Siero, Asturias, ha encontrado a Blanca, una mujer que desapareció hace 25 años en León. La Policía Local recibió el aviso de algunos vecinos, que no conseguían contactar con Blanca, la cual en Asturias se hacía llamar Eva. Los vecinos de este municipio manifiestan que Blanca es una mujer "muy amable y educada" y que se dedicaba a cuidar a niños, pasear perros y limpiar casas.

Espejo Público ha podido hablar con un vecino de Blanca. Éste señala que en el municipio no sabían nada de su verdadero nombre y que allí la aprecia "todo el mundo". Comenta que en los últimos días no sabían nada de ella y, en su caso, indica que la llamó al móvil varias veces y no contestaba. Asimismo, destaca que en los últimos meses Blanca habría tenido problemas de salud en las piernas, "se deterioró mucho, estaba muy mal y no quería ni abrir la puerta".

La Policía Local tuvo que entrar en la vivienda forzando una de las ventanas y encontraron a la mujer sentada en el suelo, consciente, pero deshidratada y desorientada. Trataron de identificarla, pero no había rastro de ninguna Eva. Finalmente lograron averiguar su verdadera identidad, que responde a las iniciales de B.M.O.A. de 68 años y de nacionalidad argentina. Finalmente fue trasladada en una ambulancia del Servicio de Salud del Principado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde permanece ingresada con pronóstico reservado.

Uno de sus vecinos señala que los hermanos de Blanca han acudido al municipio y le han comentado que llevaban buscándola 25 años. Todavía no se saben las causas por las que desapareció, pero al parecer, habría sido una desaparición voluntaria por parte de Blanca, ya que querría desvincularse de su familia.

