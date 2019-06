El enfado de Susanna Griso con un invitado: "Se acabó la entrevista, adiós muy buenas"

José, al estar casado con Elena, debe compartir el premio con ella. Pero desgraciadamente Elena fallece. Diez años después de estos hechos, la madre de la fallecida no ha recibido la parte que le corresponde por ley de la herencia de su hija, a pesar de haberse querellado varias veces.

José ha querido dar su versión de los hechos en 'Espejo Público'. Asegura que la familia nunca se preocupó de su mujer. Al ser preguntado sobre el dinero no ha querido dar ninguna explicación. La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, le solicitaba junto a otros colaboradores que aportara luz sobre lo que había hecho con esa elevada cantidad de dinero.

El invitado se niega en todo momento a justificar qué ha pasado con el dinero. Finalmente Griso le señala que no le importa la relación que mantenía con su mujer. "Le hemos dado derecho a réplica. Yo no me meto en su relación son su mujer, no me compete. Lo que me importa es que hay una condena de 4 millones de euros que tenía que dar a una persona. Se acabó la entrevista, adiós muy buenas", le despedía la presentadora.