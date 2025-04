Toni Bolaño arremete contra el juez Peinado por su nueva visita a Moncloa: "Es Indiana Jones Peinado buscando el delito perdido"

Juan Carlos Peinado vuelve a Moncloa. Esta vez, para interrogar como testigo al ministro Félix Bolaños en una pieza separada del caso que investiga a Begoña Gómez. Lo hace justo un año después de que comenzara la instrucción y en medio de fuertes críticas al protagonismo del juez, dentro y fuera de los tribunales.

El motivo de la comparecencia es la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno en 2018, cuando Bolaños era secretario general de Presidencia. Peinado sospecha que ese nombramiento podría encajar en un presunto delito de malversación.

Seguridad y despliegue técnico para un interrogatorio

La cita está programada para las 10:30 en el despacho de Moncloa. El propio Ministerio ofreció un coche oficial para trasladar al juez y a la comisión judicial. El objetivo: evitar cualquier altercado en plena Semana Santa, cuando el centro de Madrid, donde se encuentra el Ministerio de Justicia, está especialmente concurrido.

En Moncloa les espera un despliegue técnico minucioso: siete micrófonos, varios portátiles y cámaras de grabación, más equipos de respaldo, router 5G y soporte técnico. Todo preparado para documentar un interrogatorio que el juez no ha permitido que se realice por escrito, al entender que Bolaños actuaba entonces en otro cargo.

"Me parece todo el montaje excesivo"

El debate también ha llegado a Espejo Público, donde la senadora del PSOE Susana Díaz no escondió su enfado. "Me parece todo el montaje excesivo. Esta estación de penitencia que va a hacer en la Moncloa me parece del todo excesivo", y añadió que "El despliegue que ha hecho el juez Peinado hoy resalta su afán de protagonismo".

A su lado, Toni Bolaños ironizaba sobre la duración de la causa. "Hay jueces estrella y jueces estrellados porque, claro, un año dándole vueltas que parece un hámster ahí dándole vueltas y vueltas", y lanzó una de las frases más repetidas del programa: "Que parece Indiana Jones Peinado buscando el delito perdido", dijo exaltado.

Tampoco ahorró críticas sobre el desconocimiento del juez respecto a los cargos de confianza: "Todo el mundo sabe que el secretario general de Presidencia es el que tiene la potestad de contratación", y cuestionó que Peinado no consultara la normativa: "Si el señor Peinado supiera leer, pues a lo mejor mirando el decreto de cómo se organiza este Gobierno y los demás lo sabría". Concluyó con una carga directa: "Una vergüenza que tengamos un juez de estas características".

Díaz remató con una advertencia que fue aplaudida en redes: "Estamos viendo entre todos un exceso", y recordó que "ya lo decía Napoleón, no hay nadie con más poder que un juez de instrucción".

Una cadena de nombres bajo sospecha

La citación llega tras las declaraciones de Cristina Álvarez y Alfredo González, exvicesecretario de Presidencia, que reconoció no conocer a la asesora ni recordar quién facilitó su nombre. Según el sumario, Álvarez realizaba labores de apoyo logístico a Begoña Gómez y figuraba también como colaboradora en una cátedra de la UCM. En un correo, llegó a escribir que a Gómez le “encantaría” que una aseguradora mantuviera su patrocinio.

El listado de personas investigadas crece: además de Álvarez y Gómez, figuran el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el directivo Juan José Güemes. Todos ellos comenzaron como testigos.

